فرصة مستمرة لهطل زخات مطر في مختلف المناطق.. وهطولات أغزرها 40مم بمحافظة حماة

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر بدءا من المناطق الساحلية والوسطى ويمتد الهطل تدريجيا خلال ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق محذرة من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية ليلا والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة في المناطق الشمالية والجزيرة وجنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة في باقي المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها غدا لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية والجو غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالعواصف الرعدية فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

هذا وهطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أمطار متفاوتة الغزارة سجل أعلاها في حماة بشطحة حيث وصلت نسبة الهطل إلى 40 مم.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي في دمشق وريفها… في الزبداني 16 مم ومضايا 14 مم وقطنا 13 مم وسرغايا 12مم وميسلون 11 مم والحرمون 8 مم وجديدة الشيباني 7 مم والتل 6 مم ودوما وقاسيون 5 مم ومساكن برزة 4 مم وساحة الحجاز والكسوة وعقربا ودوار المطار 3 مم والقطيفة ودمشق الدولي 1 مم.

وفي السويداء… سجلت في عين العرب وشهبا 5 مم وصلخد 3 مم والسويداء 2 مم.

وفي درعا… كانت في نوى 9 مم والشيخ مسكين 8 مم وتل شهاب والصنمين 7 مم وازرع 6 مم ودرعا وبصرى 3 مم والمسيفرة 2 مم.

وفي القنيطرة… سجلت في حضر 22 مم والقنيطرة ونبع الصخر 15 مم.

وفي حمص… كانت في العريضة 13 مم وتلكلخ 10 مم والناصرة 9 مم وشين 8 مم ومرمريتا وقلعة الحصن 7 مم وتلدو وحمص 2 مم والرستن والقصير 1 مم.

وفي حماة… سجلت اعلى نسبة هطل في الغاب بشطحة حيث وصلت إلى 40 مم والكريم 32 مم وعين الكروم 26 مم ووادي العيون 25 مم والسقيلبية 21 مم والرصافة 18 مم وافاميا 17 مم ومصياف 16 مم وعين حلاقيم 15 مم وربعو 8 مم والحميري 7 مم ومحردة 5 مم وحربنفسه وكفر زيتا 4 مم وحماة 3 مم وصوران 2 مم والصبورة 1 مم.

وفي طرطوس… كانت في المدينة 27 مم وحمام واصل وبانياس 25 مم والشيخ بدر 23 مم ودريكيش 17 مم والصفصافة 11 مم وصافيتا 10 مم ومشتى الحلو 8 مم.

وفي اللاذقية… سجلت في مطار الباسل 34 مم والقرداحة 31 مم والمزيرعة 29 مم والقطيلبية 26 مم وكسب 23 مم وصلنفة وبوقا 18 مم والحفة ووادي قنديل والبهلولية 14 مم واللاذقية 12 مم.

وفي محافظة إدلب… بلغت في أريحا 25 مم وإدلب 19 مم وخان شيخون 18 مم وأرمناز وسراقب 16 مم وكفر نبل 14 مم.

وفي محافظة حلب… سجلت في عفرين 6 مم واعزاز وحلب 4 مم والباب 3 مم والسفيرة 1 مم.

وفي الرقة… كانت في بئر محيسن 2 مم وتل ابيض وجديدة خابور وعين عيسى 1 مم.

وفي الحسكة… بلغت في المالكية 18 مم والزهيرية 17 مم واليعربية 15 مم والجوادية 14 مم والقحطانية وتل علو 13 مم وابو قصايب والقامشلي 11 مم والشدادة 10 مم وام مدفع 8 مم وتل حميس 7 مم وراس العين وتل براك والعريشة ومركدة 6 مم والمناجير 5 مم وعامودا وتل بيدر 4 مم ومبروكة 3 مم.

درجات الحراة المتوقعة لأيام…