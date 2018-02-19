فرص عمل للفئتين الرابعة والخامسة في وزارة الموارد المائية

أعلنت وزارة الموارد المائية اليوم عن إجراء اختبار لتعيين واستخدام عدد من المواطنين للعمل لدى الإدارة المركزية فيها بصفة دائمة على وظائف شاغرة في الملاك من الفئتين الرابعة والخامسة.

وتتوزع الوظائف وفق الإعلان الذي تلقت سانا نسخة منه على سائق عدد 10 وحارس عدد 10 وعامل تنظيف عدد 5 ومراسل عدد 3.

وينص الإعلان على إجراء اختبار لتعيين واستخدام عدد من العاملين من الفئة الرابعة بصفة مؤقتة بموجب عقود سنوية لوظيفة عامل مقسم عدد 2 وعامل حاسوب عدد 20.

وتتضمن المؤهلات العلمية المطلوبة شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وإجازة سوق عمومية بالنسبة لوظيفة السائق وشهادة خبرة مهنية بالنسبة لعمال المقسم والحاسوب، ويبدأ تقديم الطلبات إلى الديوان في الإدارة المركزية الكائنة في شارع الفردوس بدمشق، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 18-3-2018 ولغاية الخميس12-4-2018.