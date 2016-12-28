فرع الاستهلاكية بالحسكة يطرح “10” أطنان من السكر في الأسواق

طرح فرع المؤسسة الاستهلاكية في الحسكة اليوم كميات جديدة من مادة السكر في الاسواق لبيعها مباشرة للمواطن عبر منافذ التوزيع التابعة للفرع.

وبين مدير فرع الاستهلاكية سلطان الحجة أن الفرع طرح كمية 10 أطنان من مادة السكر، وذلك في إطار سعي المؤسسة الى زيادة التدخل الايجابي في الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار، ومنع احتكارها من قبل التجار وخاصة للمواد الاساسية.

واكد الحجة استمرار نقل المواد الأساسية الى محافظة الحسكة جوا، ومن المقرر ان تصل غدا كميات اضافية من مادتي السكر والرز، ليتم طرحها في الأسواق لزيادة حجم التدخل الذي انعكس ايجابا على خفض اسعار المواد من خلال توافر المادة بشكل دائم.