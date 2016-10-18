فرع الحزب في اللاذقية يبحث خطة عمل لتطوير ملتقى البعث الحواري

وضع مجلس إدارة ملتقى البعث للحوار في فرع الحزب باللاذقية خطة عمله للفترة القادمة خلال اجتماع ترأسه الرفيق سعدالله صافيا رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي الحزبي بحضور أعضاء مجلس إدارة الملتقى من الفعاليات الثقافية والفكرية والإعلامية في المحافظة.

وأوضح الرفيق صافيا أن استقطاب الطاقات والخبرات الثقافية والإعلامية وتوسيع الإطار الاجتماعي الشعبي وإغناء الجلسات الحوارية لتكون جاذبة وفاعلة ومؤثرة هي أهم أولويات خطة نشاط ملتقى البعث الحواري للفترة القادمة وبما يحقق قيمة مضافة ملموسة في الوسط الحزبي والمحيط المجتمعي بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لملتقى البعث الحواري في تعزيز وتعميق ثقافة الحوار، مشيرا إلى عدة عناوين وموضوعات لملتقيات قادمة معتمدة ومقررة في خطة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري يتم التحضير لها وأولها في السابع والعشرين من الشهر الجاري بعنوان “مواجهة تحديي الإرهاب والهوية”، حيث يستضيف الملتقى الرفيق الدكتور خلف المفتاح عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري وكما تقام في الشهر القادم جلسة حوارية إعلامية بعنوان “دور المؤسسات الإعلامية في ملامسة قضايا المجتمع والمواطن”، يشارك فيها شخصيات إعلامية معروفة ودعا الرفيق صافيا إلى أهمية إغناء الحالة الحوارية في الملتقيات لتحقق الغاية النبيلة المنشودة منها.

وقدم أعضاء مجلس إدارة الملتقى مقترحات هامة وغنية لتطوير العمل تمحورت حول تفعيل المحتوى الاجتماعي الجماهيري للملتقيات وبما يجعلها تستقطب اهتمام ومشاركة وحضور النخب الفكرية والثقافية في المجتمع والتحضير الممنهج والمكثّف للملتقيات بما يعزز نجاحها وإيصال هذه الأنشطة إلى أوسع نطاق حزبي واجتماعي وجماهيري من خلال التقنيات الإعلامية المتاحة بكل أشكالها وإجراء التقويم المستمر للملتقيات واقتراح كل ما يعزز نجاعها ويدعم فاعليتها الفكرية والثقافية والعلمية.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة