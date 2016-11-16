فرع الحسكة.. احتفال بالذكرى 46 للتصحيح

أقامت قيادة فرع الحزب بالحسكة حفل استقبال بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لقيام الحركة التصحيحية بمشاركة الفعاليات الحزبية والاجتماعية والمنظمات الشعبية والمواطنين الذين قدموا مهنئين بهذه المناسبة.

وأشار الرفيق سليمان الناصر أمين فرع الحزب إلى أن ذكرى الحركة التصحيحة ليست مناسبة عابرة تسجل في التاريخ العربي السوري وإنما مناسبة نعيشها يومياً فهي منهج عمل أسس فيه القائد المؤسس حافظ الأسد دولة المؤسسات، وكل ما تحقق من تطورات وانجازات هي من منجزات هذه الحركة التي نقلت سورية نحو التطور والاستقرار… هذا النهج الذي يتابعه الأمين القطري للحزب الدكتور بشار الأسد الذي جعل سورية رقما صعباً بين دول العالم بفضل تماسك الشعب مع قيادته وصمود الجيش العربي السوري الجيش الأسطورة في وجه كل قوى الشر العالمية التي اجتمعت تحارب سورية المقاومة.