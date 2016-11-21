فرع الحسكة.. استقبال لبعثة نادي الجزيرة لكرة القدم

استقبل الرفيق سليمان الناصر أمين فرع الحزب بالحسكة والسيد جايز الحمود الموسى محافظ الحسكة فريق نادي الجزيرة الرياضي لكرة القدم فور قدومهم ألى مدينة الحسكة قادمون من دمشق عن من مطار القامشلي، حيث اجتمع جمهور النادي في ساحة فرع الحزب.



وهنأ الرفيق أمين فرع الحزب رجال النادي الذين كانوا أبطالا في تأهلهم إلى دوري الممتاز المخترفين، وشكرهم على استمرار عطائهم خلال الشهرين غابوا فيها عن أهليهم لرفع اسم ناديهم في المحافل الرياضية وهذا يعتبر عملا وطنيا بامتياز، وقد يكون نادي الجزيرة صرح من صروح الوحدة الوطنية التي تضم جميع شرائح المجتمع وسيبقى كذلك.

بدوره قال محافظ الحسكة إن فرحة أهالي المدينة كبيرة بانتصار رياضيها ويظهر عشق أهالي المدينة لناديهم وهو يدل على حب الوطن.

يذكر أن نادي الجزيرة عاد لدوري المحترفين بعد اجتيازه دوري التصنيف بفوزه على نادي الحرفيين بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في مباراته الاخيرة في مجموعته التي،ضمت فرق الفتوة -الساحل -الحرفيين -النضال -تشرين -الطليعة -الوثبة. وتم تثبيت هبوط كل من فرق الساحل والنضال والحرفيين.

حضر الاستقبال الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب وقيادة شعبة مدينة الحسكة ومفتي الحسكة ورؤساء بعض المنظمات الشعبية واللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي وجمهور كبير من جماهير النادي.

البعث ميديا || الحسكة – عبد الرحمن السيد