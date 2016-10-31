فرع الحسكة يلتقي مجلس السلم الاهلي في المدينة

أكد الرفيق سليمان الناصر أمين فرع الحزب بالحسكة أن السلم الأهلي ونشر المحبة بين أهالي المدينة الواحدة والبلد الواحد مسؤولية الجميع ويجب أن يعي الجميع دوره في بناء المجتمع والحفاظ على سلمه ، وحل المشاكل العالقة في المحافظة

وأشاد الرفيق الناصر خلال لقائه مجلس السلم الأهلي في مدينة الحسكة بدور الفعاليات الاجتماعية في نشر التوافق والتواصل البناء من أجل الوصول واستمرار التهدئة بين الأطراف ، والعمل بسرعة لحل مشكلة إغلاق المدارس وإجبار الطلاب على التعليم بمنهاج مختلف عن منهاج الدولة الرسمي من قبل بعض الفصائل والأحزاب فهي المشكلة التي تشغل الناس في المحافظة لأنها تمس مستقبل أطفالنا بكل مشاربهم وعرقياتهم فنحن ننتمي لوطن واحد هو سورية ويجب على الجميع أن يفتخر ويعمل من أجل هذا الانتماء .

كما طالب المجلس وكل فعالية اجتماعية أن يسعوا ويشاركوا في إيجاد الحلول لبقية المشاكل الأخرى . من خلال اللقاءات والحوار مع جميع الأطراف

كما أكد أعضاء المجلس أن هدف هذا المجلس هو المحافظة على هدوء المحافظة وإيجاد روابط توافق بين كل أطراف الخلافات والمشاكل التي تصيب المحافظة من خلال إيجاد حلول توافقية والمهم هو أمن وأمان المواطن في المدينة

يذكر أن مجلس السلم الأهلي هو فعالية اجتماعية تضم شخصيات اجتماعية من جميع شرائح المجتمع في المحافظة تأسست خلال الأزمة السورية الأخيرة .

البعث ميديا||الحسكة -عبدالرحمن السيد .