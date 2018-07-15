فرع اللاذقية.. محاضرة فكرية حول الفكر السياسي والثقافي

أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي في اللاذقية محاضرة فكرية بعنوان (ثقافة التنوير) ألقاها الأديب الكاتب عزيز نصار عضو اتحاد الكتاب العرب الذي أوضح الفرق بين الفكر السياسي والفكر الثقافي مؤكداً على حاجة كل منهما للآخر لبناء خطة ثقافية ووطنية ترتقي بالمجتمع مشيراً إلى التخلف والانحراف عن الدين والحرب الثقافية الفكرية من قبل المجتمعات التكفيرية.

من جهته الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع اللاذقية للحزب أكد أنّ سورية التي تحقق أشرف وأنصع صفحات النصر وملاحم البطولة والكبرياء باتت على موعد قريب جدا مع إعلان انتصارها الأكبر المؤزر مشيرا إلى ثقافة وكفاءة أبناء سورية في إعادة إعمارها في ظل القيادة الحكيمة لرمز شموخ وكبرياء الوطن السيد الرئيس بشار الأسد .

بدوره الرفيق المهندس مصطفى مثبوت رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام أكد أنه على المثقفين العرب أن يضيئوا كل ما هو مظلم وأكّد أن سورية بجيشها الباسل وقائدها الرمز السيد الرئيس بشار الأسد تصنع المعجزات في دحر قوى الإرهاب والتكفير وشدد على تعميم ثقافة المحبة والخطاب التنويري المفيد للأجيال الشابة وقبول النقد والنقد الذاتي وتعزيز ثقافة الحوار .

فيما أضاء الباحث الدكتور الرفيق محسن الخيّر أمين الفرع الأسبق للحزب وسفير سورية في الهند السابق على محاور المحاضرة لافتا إلى دور الثقافة في تحصين المجتمع ومواجهة الفكر التكفيري الوهابي من خلال نسج ثقافة وطنية تدعو إلى المحبة . واغتنت المحاضرة التي أدارها الرفيق يوسف بالوش رئيس المكتب الصحفي في فرع الحزب بمداخلات وآراء ركزت على أهمية الثقافة لبناء المجتمع وتقدمه وتعميق الوعي الفكري بين المواطنين لتعزيز روابط المحبة والتآخي في المجتمع السوري .

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة