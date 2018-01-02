فرع اللاذقية.. نقاش حول استقطاب الشباب وتفعيل الاجتماعات الحزبية

التقى رئيس مكتب التنظيم الحزبي الفرعي في اللاذقية الرفيق المهندس هيثم اسماعيل الرفاق أمناء وأعضاء قيادات الفرق الحزبية في مجال عمل شعبة القرداحة للحزب بحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة الشعبة.

وقد لفت الرفيق اسماعيل إلى دور القيادات الحزبية في تطوير أساليب العمل الحزبي ودفع مسيرة العمل نحو الأمام من خلال التواصل مع الجماهير وتلمّس قضاياهم والعمل على نقل همومهم بكل اهتمام ومسؤولية.

وأشار الرفيق اسماعيل إلى دور الرفيق أمين الفرقة في تفعيل الاجتماعات الحزبية وإيلاء حلقات الأنصار اهتماماً خاصاً والتركيز على تنسيب الشباب واستقطابهم إلى صفوف الحزب، منوهاً إلى ضرورة استكمال عمليات تثبيت العضوية للرفاق العاملين والأنصار ونقل تنظيم الطلبة إلى الجامعات. كما أكد الرفيق اسماعيل على مضاعفة الجهود والعمل بغيرية وسلوكية بعثية ملتزمة بفكر القائد المؤسس حافظ الأسد ونهج الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة