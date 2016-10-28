فرع اللاذقية يناقش “مواجهة تحدي الهوية والإرهاب”.. المفتاح: تحويل الأفكار والقيم إلى طاقة فاعلة

أكد الرفيق الدكتور خلف المفتاح عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري أن نقل وتحويل الأفكار والرؤى والقيم الوطنية إلى طاقة فكرية في أوسع نطاق في المجتمع واجب حزبي ووطني وثقافي وإعلامي لتظهير هذه الأفكار وترسيخها وتعميمها بما يدعم مواجهة الفكر التكفيري من خلال تعريته وكشف أبعاده وأساليبه المعادية للعروبة تحت غطاء ومسمّى الإسلام .

وأوضح الرفيق المفتاح خلال ملتقى البعث للحوار الذي أقامه فرع اللاذقية للحزب اليوم في صالة شعبة المدينة الثالثة للحزب بعنوان “مواجهة تحديي الهوية والإرهاب” وذلك بحضور الرفاق الدكتور محمد شريتح أمين فرع الحزب في اللاذقية والدكتور لؤي صيوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب وأعضاء قيادات فروع الحزب في اللاذقية وجامعة تشرين وإدلب أن الإرث القيمي والأخلاقي المتجذر في سورية والحفاظ على الثوابت الوطنية والقومية المستلهمة من فكر القائد المؤسس حافظ الأسد ومن رؤى وحكمة وشجاعة الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد ومضامين خطاباته وكلماته شكّلت المعين والمخزون المغذّي الفكري الوطني الذي حمى سورية وصانها في مواجهة الحرب العدوانية برغم كل الحشد العدواني السافر الذي تداعت إليه قوى الشرّ والإرهاب للنيل من سورية المشهود لها بتنوعها الحضاري والاجتماعي والثقافي وهذا التنوع أزعج قوى التكفير الوهابية والعثمانية والأخوانية التي تستخدم العنف والقتل والتخريب والتدمير لتحقيق مآربها المتطرفة البغيضة المنافية والمعادية لكل القيم الإنسانية والحضارية .

وأكد الرفيق المفتاح أن استحضار الذاكرة التاريخية السورية يضعنا أمام تراث فكري نضالي نعتز ونفخر به وفي نفس الوقت يعزز ثقتنا بحتمية الانتصار فالقائد المؤسس حافظ الأسد أرسى بناء الدولة القوية التي أثبتت في ظل القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد أنها عصية على الأعداء والمتآمرين وأنها ستبقى قلب العروبة ونبضها لأنها قوية بوعي وتلاحم شعبها وبتضحيات بواسل جيشها وبالعمق النضالي لحزب البعث الذي يشكل بدستوره وأدبياته ومنطلقاته فكرا حضاريا وطنيا قوميا مضيئا ومتجددا يغتني برؤى وأفكار وتوجهات الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد ويتعمق دوره بكوادره المخلصة القادرة على طرح الأفكار البنّاءة التي تجدد وتطور مسيرة عمل الحزب عبر التلازم بين الفكرة والممارسة وتحويل الأفكار إلى برامج وصيغ عمل . وركز الرفيق المفتاح على اعتبار كلمة السيد الرئيس بشار الأسد أمام المؤتمر القطري العاشر للحزب دليل ومنهاج عمل في المجال الحزبي والوطني لما تقدمه من إضاءات على الكثير من الجوانب والمجالات التي تستوجب منّا المتابعة والاهتمام وضرورة برمجة ومنهجة الأفكار وتحويلها إلى برامج عمل وتحويلها إلى طاقة فكرية خلاقة ففي هذا الخطاب طرح الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد تطوير الحزب في إطار المقاربات التي لامست بشفافية وبرؤيا عميقة كل جوانب العمل الحزبي وفي الإطار العام لتحمل قيمة مضافة ودعا الرفيق المفتاح إلى أهمية العمل على طرح آليات تطبيق الأفكار لتتحول إلى واقع ملموس ولتجد صداها في العمل الحزبي وأن نعيد إنتاج الوعي وأن نطرح الأفكار بما ينسجم مع ثوابتنا الوطنية ومبادئنا وقيمنا ونعيد إنتاج وتقديم صورة حزب البعث في كل إطار جديد تجسيدا لمضامين خطاب السيد الرئيس بشار الأسد في المؤتمر القطري العاشر للحزب . .

وأشار الرفيق المفتاح إلى أنه عندما نتحدث عن تحدّي الإرهاب فينبغي أن نتفهم كل الأبعاد وألا نضعه في سياق واحد بل هذا يحتّم بالضرورة تشخيص الفكر التكفيري وعناصره وأسبابه والأهم من ذلك كله أن نوصّف خطر الإرهاب في إطار الوعي الجمعي لأن الجماعات الإرهابية بمختلف مسمياتها تستخدم العنف والقتل والإجرام تحت غطاء الدين لتحقيق مآربها العدوانية ومن هنا من الضروري أن تكون لدينا آليات وبرامج عمل للتعريف بالفكر الإرهابي وتعريته وأن نشكّل وعيا جمعيا في مواجهة منظومة إرهابية تكفيرية تستهدف المجتمعات الحضارية والأنظمة العلمانية وتدمير الهويات الوطنية والقومية ولذلك يتم استهداف حزب البعث العربي الاشتراكي لأن البعث وحّد اجتماعيا بين مكونات المجتمع السوري وعزز الفكرة السورية الحضارية ولأنه يؤمن ويدافع عن العروبة التي يرون فيها خطرا حقيقا يهدد مآربهم ولذلك يضربون الفكرة القومية الجامعة بفكرة مشتتة تحت مسمّى وغطاء الإسلام لتتشظى فكرة العروبة بمسميات وشعارات خدّاعة كالحرية المزيفة ليمرروا مشروعهم الفتنوي المكشوف الذي سقط أمام المجتمع الحضاري السوري المتنوع والمتنور وأمام العقد الاجتماعي الثقافي الذي يجمع السوريين على كامل تراب الوطن وأكد الرفيق المفتاح أهمية دور وسائل الإعلام لنقل الأفكار والطروحات للرأي العام وخلق حالة فكرية تسهم في تنشئة الأجيال الجديدة المؤمنة بتاريخ الوطن والانتماء إلى إرثه الثقافي والاجتماعي لتحقيق الإنجاز المطلوب مؤكدا ضرورة وضع رؤية وحلول مبتكرة لمواجهة مختلف التحديات وتحويل الأفكار إلى صيغ وآليات لتطبيقها وتحويلها إلى برامج عمل..

وبيّن عضو القيادة القطرية أن العمل يتم حاليا على تعميق إعادة تأهيل وترتيب عدد من المنظمات الشعبية والمؤسسات وفق حامل وطني بما يوازي التحديات وأنه علينا كبعثيين أن نجدد في أدواتنا وفي آليات عملنا دون التغنّي بالماضي ليبقى البعث ثورة متجددة من خلال تجديد مستمر بالفكرة والممارسة بآن معا وبمنهجية وطريقة التفكير وأكد أن السنوات التي مرت من الحرب على سورية أثبتت تمسك وتشبث السوريين بالهوية الوطنية الجامعة وأنه لايوجد بالمطلق حاضن شعبي للفكر التكفيري الوهابي وأن هذا الفكر الظلامي فاقد تماما لأي قبول أو حضور شعبي وهذا ما جعله منهزما مندحرا لأن السوريين أكثر تمسكا بدولتهم وبثوابت سيادة الوطن وعزته وانتصاره .

وقدم الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع الحزب في اللاذقية مداخلة أشار فيها إلى أن احتضان أبناء اللاذقية لأهلهم من عدة محافظات نموذج حيّ ومجرّد عن الحالة السورية الحضارية التي تتعزز وتقوى في كل الظروف وأمام كل التحديات مشيرا إلى برامج عمل شعبية وحزبية وأهلية وفعاليات حوارية نوعية تنفّذ بمبادرات تطوعية خلاقة بما يخدم الوطن والمواطن وبما يعزز دور المؤسسة الحزبية في محيطها الاجتماعي .

وكان الرفيق سعدالله صافيا رئيس مكتب الإعداد الحزبي الفرعي قد استهل الملتقى بورقة حوارية تعريفية أشار فيها إلى استقطاب القضايا الفكرية التي يتناولها ملتقى البعث لمختلف الشرائح الاجتماعية والثقافية والفكرية في إطار حواري تفاعلي يعطي للملتقى قيمة فكرية وثقافية مضافة ويعزز حضور الجهاز الحزبي في المجتمع .

واغتنت جلسة الملتقى بمجموعة كبيرة من المداخلات والطروحات والتساؤلات التي عرضها الحضور وأجاب عنها الرفيق المفتاح . وفي ختام الملتقى قام الرفيق المفتاح بتكريم الشعب الحزبية الفائزة في المناظرة الثقافية الفرعية وهي شعب : القرداحة – الحفة – المدينة الثانية كما تم تكريم الفنان السوري العالمي نزار علي بدر لأعماله الإبداعية في مجال النحت ونشر الثقافة السورية.

حضر الملتقى أيضا قيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وأعضاء مجلس الشعب وحشد كبير من الفعاليات الثقافية والإعلامية والفكرية والأدبية .

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة