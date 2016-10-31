فرع جامعة تشرين.. العمل على توصيف تنظيمي الدقيق للجهاز الحزبي

التقى الرفيق الدكتور لؤي صيوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب الرفاق المتفرغين في الشعب والفرق الحزبية في فرع الجامعة بحضور الرفيق الدكتور طرفة شريقي رئيس مكتب التنظيم الفرعي وأمناء الشعب الحزبية. ودعا الرفيق أمين الفرع المتفرغين إلى إعطاء الجانب التنظيمي في الحزب أهمية كبرى مؤكداً أهمية وضرورة الالتزام الحزبي ومسك السجلات الحزبية بطريقة صحيحة وتدوين كل المعلومات التي تخص كل العاملين والطلاب في مجال عمل كل فرقة, إضافة إلى تقييم موضوعي وفق روائز ومعايير موضوعية ومنطقية يتم فيها التوصيف الدقيق لكل رفيق, وطالب بأن تبقى المقرات الحزبية مفتوحة, والتواصل مع عميد الكلية والأساتذة والطلاب بكل محبة, ومساعدة الطلاب والتعاون والتنسيق مع الهيئات الإدارية.

كما أكد الرفيق صيّوح ضرورة التواصل الدائم مع الرفاق وتعزيز السلوكية الحزبية الإيجابية التي تبرز الأخلاق البعثية والتحلي بقيم الحزب وفكره ونهجه والاقتداء بالرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة