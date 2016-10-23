فرع جامعة تشرين.. تقييم عمل المكتب الفرعي والشعب النقابية

التقى الرفيق الدكتور لؤي صيّوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب اليوم الرفيق الدكتور يونس يونس رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين ورؤساء وأعضاء الشعب النقابية في الجامعة بحضور الرفيق الدكتور جورج إسبر رئيس مكتب التعليم العالي الحزبي الفرعي.

وخصص اللقاء لتقييم عمل المكتب الفرعي والشعب النقابية خلال الفترة السابقة، ومناقشة خطط المكاتب النقابية والبرامج التنفيذية لها، والصعوبات التي تعترض تنفيذها بالشكل الأمثل والبحث في سبل تذليلها.

وتحدث الرفيق صيوح مؤكداً ضرورة تفعيل دور النقابة والشعب والوحدات النقابية في جميع المواقع الجامعية، والارتقاء بهذا الدور وتطويره بشكل مستمر بما يؤدي إلى دفع عجلة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق الغايات والأهداف المرجوة منها, وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا بما فيها مصالح الزملاء النقابيين والعاملين في قطاع التعليم العالي كافة، كما أشار إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع بقية القيادات السياسية والإدارية في الجامعة. وتحدث الرفيق الدكتور جورج إسبر رئيس مكتب التعليم العالي الفرعي مرحّباً بالرفاق الحضور وطلب من المكاتب النقابية كافة إنجاز الخطط اللازمة التي ستنفذ خلال العام الدراسي القادم.

واستعرض رئيس المكتب الفرعي للنقابة النشاطات التي قام بها المكتب خلال الفترة السابقة كما عرض النشاطات والخطط التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة