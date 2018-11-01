فرع درعا..”شمس الانتصار تشرق على سورية “عنوان ملتقى البعث للحوار

درعا – دعاء الرفاعي :

بمشاركة الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين عقد فرع درعا للحزب جلسة ملتقى البعث الحواري تحت عنوان “شمس الانتصار تشرق على سورية “بحضور أمين فرع الحزب الرفيق حسين الرفاعي والرفيق المحافظ محمد خالد الهنوس. وتحدث المقداد عن عمليات التحرير التي خاضها بواسل الجيش العربي السوري والانتصارات والبطولات العظيمة فكما انتصر الجيش السوري في كل بقعة من بقاع سوريا، سوف ينتصر في إدلب والرسالة واضحة جدا لكل من يعنيه الأمر، ونفضل الوصول إلى السوريين في إدلب سلما،مشيرا إلى أن اتفاقيات وقف التصعيد هي انجازات للدولة السورية في تحمل مسؤولياتها أما الجوانب الأخرى في هذه الحرب المعلنة لها حدودها،وماعجزت عنه الدول المعادية في الحصول عليه بالحرب لن تحصل عليه بالطرق السلمية، وماراهنوا عليه لن يتم فهم واهمون ولن يحققوا أي انجاز ،فالدولة السورية حريصة على هزيمتهم بشتى الوسائل.وأضاف المقداد أن من يثق بالأمريكيين عليه أن يعي جيدا أن الجيش السوري سيصل إلى كل مكان في سوريا، ليفرض سيطرته وسيادة الدولة.

وعبر نائب وزير الخارجية السوري عن فخره واعتزازه بالوقفة التي قام بها أهالي الجولان السوري المحتل فهم من مثل شرف وعزة وكرامة السوريين،مؤكدا أننا قادرين على الصمود بفضل قوة وجبروت هؤلاء الأهالي الذين لم ولن يتوانوا عن الوقوف إلى جانب الوطن الأم سورية في إطار الحرب على الإرهاب،وذكر المقداد أننا لولا دماء الجنود السوريين الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل عزة سورية لما صمدنا طيلة سبع سنوات وأعطينا العالم كله دروسا في التضحية من أجل سورية العظيمة ،واليوم نحن نعمل على إعادة بناء لحمة الشعب السوري ونعمل من أجل حقن الدماء وإعداد جيل يفخر بالإنتماء لوطنه سورية.

من جانبهم أمين فرع الحزب الرفيق حسين الرفاعي والرفيق المحافظ تحدثوا عن إرادة الشعب السوري وقدرته على تجاوز المحن والصمود في وجه أعتى الحروب، كما اشاروا إلى أن الشعب السوري لن يهزم بفضل وقوفه إلى جانب قيادته الحكيمة والجيش السوري الذي أثبت انه الشعب الصامد الذي لم ولن يلين طيلة سبع سنوات من الازمة التي عانى فيها السوريين ومايزالون يدفعون ثمن الإرهاب الذي مارسته المجموعات الإرهابية المسلحة وداعميهم من الدول المعادية للدولة السورية.

وتركزت مداخلات الحضور حول الدور الروسي في المرحلة القادمة ومعركة ادلب الحتمية لإعادتها لكنف الدولة السورية سواء بالطرق السلمية أو الحرب.

حضر الملتقى أعضاء قيادة فرع درعا للحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة درعا وحشد رسمي وشعبي كبير.