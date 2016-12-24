فرع طلائع البعث في اللاذقية.. المطالبة ببناء مدرسة لأبناء الشهداء

إعادة النظر في الخارطة المدرسية وتخصيص قاعات للأنشطة والمسرح و ضرورة إحداث مدرسة لأبناء الشهداء في المحافظة وتخصيص مبلغ شهري لهم في الوحدات الطليعية ومعالجة النقص في عدد المعلمين خاصة في مدارس الريف وتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الواقع الخدمي لمدارس المحافظة من حيث الصيانة والترميم وإطلاق قناة فضائية طفلية وإحداث برلمان طفلي حقيقي على مستوى القطر.. هذا ما طالب به أعضاء المجلس السنوي الذي عقده فرع طلائع البعث بدار الأسد للثقافة باللاذقية تحت عنوان (جيشنا الباسل قدوتنا ورمز صمودنا).

وقال الدكتور محمد شريتح أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي أن طلائع البعث تربوا تربية صحيحة في منظمتهم والوطن منتصر بمحبة أبنائه وتضافر جهودهم وتضحيات جيشه الباسل.

وأكد الدكتور عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث أن المنظمة أثبتت أنها ركيزة من صمود وبقاء وانتصار الوطن وبناء أجيال مصقولة مشددا على ضرورة دراسة أعمال فروع الطلائع والصعوبات التي تواجههم وسبل تجاوزها والتركيز على الإيجابيات والاهتمام بالطفل وضمان حقوقه لإعادة حياته الطبيعية.

ولفت العميد محمود غريب رئيس فرع التوجيه السياسي في قيادة القوى البحرية” إلى مشاركة منظمة طلائع البعث بنشاطات عدة لعام 2016 موضحا أن هؤلاء الأطفال هم أمل المستقبل وبهم يبنى الوطن, وتأمينهم وتحصينهم وتنشئتهم وتعليمهم هو الرسالة الأسمى لنصل بهم إلى مستقبل آمن ومزهر.

حضر المؤتمر الدكتور أمير اسماعيل نائب محافظ اللاذقية ومدير التربية عبد الحنان صبيح و ياسر صقر عضو قيادة منظمة طلائع البعث وعدد من أعضاء قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي والمشرفين والمدرسين وممثلي المنظمات الشعبية في المحافظة والمهتمين.

اللاذقية | البعث ميديا | عائدة أسعد