فرقاطتان روسيتان تنفذان مناورات في البحر المتوسط

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي اليوم أن أطقم الفرقاطتين أدميرال ماكاروف وأدميرال إيسين اللتين تؤديان مهامهما كجزء من المجموعة البحرية الروسية الدائمة في البحر المتوسط أجرت مجموعة من المناورات في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مدير القسم الإعلامي التابع للأسطول أليكسي روليوف قوله: إن “اطقم الفرقاطتين نفذت في إطار خطة التدريب القتالي مجموعة من المناورات البحرية بالاشتراك مع أطقم مروحيات /كا27بي إس/ و/كا 27بي إل/ حيث تعاون الطيارون واطقم الفرقاطتين على تنفيذ مهام الإقلاع والهبوط على متن السفن المتحركة كما تم تنفيذ مهام البحث وتتبع الغواصات والإنقاذ وتقديم الرعاية الطبية للمتضررين”.

وأضاف روليوف: أنه “في الوقت نفسه ومن أجل التحقق من تنسيق عمل جميع أنظمة الطيران على السفن تدربت أطقم السفن العاملة على تحليق المروحيات”.

وكان أسطول الشمال الروسي أعلن في الـ/13/ من تشرين الثاني الجاري أن الطراد الصاروخى مارشال أوستينوف الذى يترأس مجموعة من السفن وسفن الدعم التابعة للاسطول غادر البحر المتوسط مبحرا في المحيط الأطلسي حيث سيواصل طاقم الطراد تدريباته على محاربة الغواصات والدفاعات الجوية وغيرهما.