فرقة رأس العين لحزب البعث العربي الاشتراكي تعقد مؤتمرها السنوي

عقدت قيادة فرقة رأس العين التابعة لشعبة يبرود لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم مؤتمرها السنوي في مقر شعبة قطنا بحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة الشعبة.

وتمت خلال المؤتمر قراءة التقرير المقدم من قيادة الفرقة للمؤتمر والذي تناول كافة الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الفرقة خلال عام الماضي وتم الاستماع لكل المداخلات والتساؤلات والنقاشات من قبل الرفاق الحضور وتقديم التوصيات والمقترحات.

يأتي هذا المؤتمر تنفيذاً لخطة القيادة القطرية في عقد المؤتمرات السنوية للفرق الحزبية خلال عام ٢٠١٦.

البعث ميديا|| ريف دمشق: بلال ديب