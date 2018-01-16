فرقة مرايا تقدم عرضاً مسرحياً تربوياً ضمن مهرجان مسرح الطفل بالسويداء

تستند مسرحية “الإنسان التيس” لفرقة مرايا التي تقدم ضمن مهرجان مسرح الطفل في المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء، إلى حكاية شعبية روسية عن محاذير طمع الإنسان وجشعه.

وبين مخرج المسرحية رفعت الهادي في تصريح لـه أن العرض يحاول أن يقدم نصائح للطفل بإطار حكائي، فبطل المسرحية الذي يسعى لامتلاك كل شيء بطريقة غير شرعية تحوله أفعاله وتصرفاته إلى تيس ولكنه يعود في النهاية لرشده وإنسانيته، لافتاً إلى أن فكرة العمل تحاكي عقول الاطفال لزرع بذور الصدق والنزاهة والعفة لديهم.

وتستمر عروض المسرحية وهي من تأليف سلام اليماني حتى يوم الخميس القادم.