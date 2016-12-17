فرقة مساكن نجها العسكرية بريف دمشق تعقد مؤتمرها السنوي

عقدت أمس فرقة مساكن نجها العسكرية للحزب مؤتمرها السنوي بحضور الرفيق المهندس محمد كبتولة رئيس مكتب الاعداد والثقافة الاعلام عضو قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي.

حيث تم مناقشة التقرير المقدم من قيادة الفرقة وتقديم التوصيات والمقترحات للمؤتمر ومن ثم فتح باب المداخلات وتم الرد من قبل الرفيق عضو قيادة الفرع و أعضاء قيادة الشعبة والرفاق أعضاء قيادة الفرقة على التساؤلات.

وتحدث الرفيق المهندس محمد كبتولة عن اهمية عقد مثل هذه المؤتمرات عموماً والتي تمثل محطات هامة يتم خلالها تقييم عمل عام مضى ورسم خطط عمل لعام قادم اضافة لكشف مكامن الضعف وتلافيها خلال العمل وتقييم المنجز وقياس حجمه، وتحدث عن خصوصية عقد مؤتمر فرقة مساكن نجها التي تمثل معقل من معاقل البطولة حيث يتواجد الرفاق من ابطال قواتنا المسلحة الباسلة الذين يكتبون كل يوم انتصارات سيخلدها التاريخ، وتحدث حول الانتصار الباهر للجيش والقوات الرديفة والحلفاء في حلب والذي تعيش سورية فرحته متمنياً تحقيق مزيد من الانتصارات على الارهاب في كل مكان من سورية.

يأتي عقد مؤتمر مساكن نجها العسكرية تنفيذا لخطة القيادة القطرية في عقد المؤتمرات السنوية للفرق الحزبية خلال عام 2016.

البعث ميديا|| بلال ديب