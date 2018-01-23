فرقتي مزرعة النفور وابو قاووق تعقدان مؤتمرهما السنوي

عقدت فرقتي مزرعة النفور وابو قاووق مؤتمرهما السنوي بحضور الرفيق المهندس محمد كبتولة عضو قيادة الفرع المشرف.

وبعد تلاوة تقرير المؤتمر طرح المؤتمرون المقترحات والتوصيات وتم الاستماع لمداخلات الرفاق، التي رد عليها الرفيق امين الشعبة واكد على متابعة كافة المقترحات الممكن متابعتها على مستوى المنطقة.

بدوره تحدث الرفيق عضو قيادة الفرع عن اهمية انعقاد مؤتمرات الفرق الحزبية خاصة في ظل رايات نصر الجيش والقيادة والشعب قد لاحت وظهرت على الأرض وأكد ان مأتم تحقيقه على جغرافيا أرض الوطن ما كان ليتم لولا تلاحم الجيش والشعب والقيادة.

ووعد الرفيق كبتولة بمتابعة كافة المقترحات الخدمية للرفاق المؤتمرين ومخاطبة جميع الدوائر وتحقيقها في القريب العاجل وقد شكر الرفاق على نجاح مؤتمرهم وثمن جهودهم.

حضر المؤتمر الرفيق اسامة مال امين الشعبة والرفاق أعضاء قيادة الشعبة والرفاق رؤساء الدوائر الرسمية.

ريف دمشق – بلال ديب