فرق الأولمبياد العلمي تنهي تحضيراتها للمشاركات العالمية

تمهيداً واستعداداً لمشاركتهم في مسابقات الأولمبياد العالمية، اختتمت هيئة التميّز والإبداع إدارة الأولمبياد العلمي السوري، أمس، الملتقى العلمي التحضيري للفرق الوطنية السورية بمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء باختبار نهائي.

وشارك في الملتقى، الذي انطلق مطلع حزيران الماضي في مدرسة بنات الشهداء في المزة، 141 طالباً وطالبة من نخبة شباب الأولمبياد العلمي السوري من مختلف المحافظات، وضم طلاب الأول والثاني والثالث الثانوي، وشمل ثلاثة اختبارات تقييمية لمستوى وأداء الطلبة، إضافة إلى الاختبار النهائي، الذي يعد أحد الاختبارات الرئيسية الثلاثة خلال العام لطلبة الفرق الوطنية للأولمبياد.

وأكد مدير الأولمبياد العلمي السوري علي أبو خضر أنه تمّ اختيار 23 طالباً من أعضاء الفرق الوطنية للمشاركة في مسابقات الأولمبياد العالمية نتيجة اختبار نهاية الملتقى التدريبي الصيفي لفرق الأولمبياد بجميع اختصاصاتها، فيما أشار الدكتور عقيل سلوم رئيس اللجنة العلمية لمادة الفيزياء إلى أن الهدف من الملتقى إكساب الطلبة مهارات وقدرات على التفكير بشكل أعمق لمعالجة المسائل، وتمّ اختيار خمسة طلاب للمشاركة في مسابقة الاولمبياد العالمية لمادة الفيزياء، والتي ستقام في البرتغال.

وأوضح عضو اللجنة العلمية المركزية للمعلوماتية عمار نحاس أنه تمّ اختيار الفريق المشارك في المسابقة العالمية لأولمبياد المعلوماتية، الذي سيقام في اليابان، ويتألف من أربعة طلاب، فيما أكد عدد من الطلاب المشاركين في الملتقى أهميته لجهة اكتساب مهارات عملية ونظرية جديدة، إضافة إلى قياس مدى تطور كل طالب عبر الاختبار النهائي.

وفي تصريح لسانا عبّر الطالب أنس القنطار عن سعادته لاختياره ضمن الفريق الوطني الذي سيشارك بالمسابقة الدولية للفيزياء هذا العام، معرباً عن أمله بتحقيق نتيجة متميزة لرفع اسم سورية في المحافل الدولية، فيما رأى الطالب تامر عماد أن الملتقى فرصة لزيادة الخبرات قبل المشاركة في المسابقات العالمية ولا سيما أنه يشارك لأول مرة ضمن الفريق الوطني بالمسابقة العالمية لمادة المعلوماتية.

يشار إلى الملتقى يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للكشف عن مواهب التميز العلمي التخصصي وتنميتها إلى إبداع وهو تقليد سنوي يجمع نخبة المتميزين من مختلف المحافظات ويعد المحطة التحضيرية الأخيرة للطلاب قبيل المشاركات العالمية.

ويشهد الشهر الجاري انطلاق مسابقات الأولمبياد العالمية، ويقام أولمبياد الرياضيات في رومانيا، والمعلوماتية في اليابان، والفيزياء في البرتغال، والكيمياء في التشيك، وعلم الأحياء في إيران.