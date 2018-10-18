فرق الإطفاء تتمكن من  إخماد 22  حريقا حراجيا و زراعيا في ريف اللاذقية 

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

تمكنت فرق مكافحة الحرائق الحراجية في دائرة الحراج والغابات في مديرية زراعة اللاذقية بالتعاون مع فوج إطفاء اللاذقية ووحدة إطفاء جبلة من إخماد 22 حريقا حراجيا و زراعيا في ريف المحافظة وذلك بعد الوصول اليها بسرعة كبيرة واخمادها بمتابعة ميدانية مباشرة من محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم

وشارك في عمليات إطفاء الحرائق 25 فريق عمل مكون من 530 عاملا و48 آلية إطفاء 4 منها لفوج إطفاء اللاذقية و11 جرار زراعي وآليات مختلفة لمديرية الزراعة الأمر الذي أسهم مع سرعة وصول العناصر إلى المواقع في عدم اتساع رقعة الحرائق حيث اقتصرت المساحات المتضررة على 73 دونما حراجيا نتيجة 4 حرائق و 80 دونما زراعيا اثر 18 حريقا زراعيا.

وكانت اكثر المواقع تضررا احراج عين قيطة بريف منطقة جبلة حيث امتدت النيران على مساحة 40 دونما من اشجار السنديان و البطم و الارز وموقع الشويخية بالقرداحة بمساحة 12 دونما و موقعي خدلو و مرديدو بمساحة 25 دونما .

مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خيربك لفت الى ان سرعة الرياح الشرقية وانخفاض نسبة الرطوبة كانت سببا في انتشار الحرائق مبينا ان سرعة وصول عناصر الاطفاء و دائرة الحراج الى المواقع اسهمت في تخفيف الاضرار والسيطرة على الحرائق حيث لاتزال فرق الاطفاء تعمل على تبريد المواقع المتضررة للحيلولة دون اندلاعها من جديد.