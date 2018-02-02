فرق المقدمة طموحها الصدارة في ختام مرحلة ذهاب الدوري الممتاز

تختتم مرحلة ذهاب الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم بإقامة الجولة الثالثة عشرة فيلتقي الجيش مع حطين والوحدة مع حرفيي حلب والاتحاد مع المحافظة وتشرين مع الشرطة والكرامة مع النواعير والمجد مع الجهاد وتختتم غدا بلقاء الطليعة مع الوثبة.

ويسعى فريق الجيش المتصدر بـ 27 نقطة الى انهاء مرحلة الذهاب في الصدارة عندما يلتقي حطين التاسع بـ 15 نقطة على ملعب الباسل في اللاذقية وسيعمل جاهدا لتجنب أي نتيجة مفاجئة غير الفوز الذي سيمنح ملاحقيه فرصة ثمينة للانقضاض على الصدارة ولا سيما ان المباراة ستقام على أرض حطين وبين جماهيره.

ويطمح الوحدة الثاني بـ 25 نقطة لتحقيق الفوز دون غيره على الحرفيين الرابع بـ 18 نقطة الذي يلتقيه على ملعب رعاية الشباب في حلب لاعتلاء الصدارة في حال تعثر منافسيه الجيش والاتحاد ولن تكون المباراة سهلة ففريق الحرفيين يبدو عازما على مواصلة تقدمه بين فرق المقدمة مستفيدا من جمهوره الذي كان حافزا كبيرا له في انتصاراته التي جاءت على حساب فرق قوية في الدوري.

بدوره فريق الاتحاد الثالث بـ 25 نقطة لن يرضى بغير الظفر بالنقاط الثلاث ليخرج من مرحلة الذهاب إما متصدرا وإما وصيفا عندما يلتقي المحافظة الثاني عشر بـ 11 نقطة على ملعب الأخير الذي يسعى بدوره لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الوحدة والخروج من معاناته مع فرق المؤخرة.

ويحاول الشرطة السادس بـ 18 نقطة الاستفادة من حالة الأداء المتواضع لتشرين السابع بـ 17 نقطة لتحقيق الفوز عليه وكسب النقاط الثلاث الثمينة التي ستجعله أقرب إلى الفرق الأربعة الأولى وذلك عندما يلتقيان على ملعب الفيحاء بدمشق اما تشرين فيمني النفس بفوز يعيده إلى الانتصارات مجددا ولا سيما بعد الأداء المتواضع الذي قدمه في الجولة الماضية عندما خرج متعادلا مع الوثبة سلبا.

ويلتقي الكرامة الثامن بـ 15 نقطة مع النواعير العاشر بـ 14 على ملعب خالد بن الوليد في حمص وكلاهما بحاجة لفوز من أجل تحسين مركزيهما بينما يواجه المجد العاشر بـ 11 نقطة الجهاد الرابع عشر والأخير بـ 5 نقاط على ملعب تشرين بدمشق في مواجهة سهلة نسبيا على المجد.