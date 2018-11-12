فرنسا: أردوغان يقوم بـ “لعبة سياسية” في قضية خاشقجي

في حديث مع قناة “فرانس2″، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الاثنين 12 تشرين الثاني، أنه لا علم له بالمعلومات التي قال رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، إنه قدمها لباريس حول داخل قنصلية بلاده في إسطنبول فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أوائل تشرين الأول الماضي.

وقال لودريان “حتى اللحظة لم يتم إعلامي بالمعلومات التي قدمتها تركيا”،وتابع: “لو كان الرئيس أردوغان يمتلك معلومات ليعطينا إياها فليفعل ذلك”.

ولدى سؤاله عما اذا كان أردوغان “يكذب” عبر تصريحاته الأخيرة أجاب لودريان، قائلاً: “هذا يعني بأن أردوغان يقوم بلعبة سياسية معينة في ظل هذه الظروف”.

وكان أردوغان قد أعلن، يوم السبت الماضي، عن تقديمه تسجيلات مقتل خاشقجي إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.