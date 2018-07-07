فرنسا.. إحراق سيارات خلال احتجاجات مدينة نانت

أحرقت عشرات السيارات والعديد من المباني جراء تواصل الاحتجاجات في مدينة نانت غرب فرنسا، بعد مقتل شاب برصاص شرطي.

وكالة الصحافة الفرنسية ذكرت أن 52 سيارة أحرقت في نانت، بينها السيارة الشخصية لرئيس البلدية، إضافة لتعرض ثمانية مبان لأضرار ناجمة عن الحرائق، ومحاولات لإحراق محطة وقود.

الشرطة الفرنسية اعتقلت 12 شخصا على خلفية الاحتجاجات، فيما تظاهر مئات الأشخاص في نانت مطالبين بالعدالة والكشف عن ظروف مقتل الشاب22 عاما.

وبررت الشرطة حادثة القتل بمحاولة الشاب القتيل، أثناء قيام عناصر الشرطة بإيقاف سيارته لارتكابه مخالفة دهس أحدهم، ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة، الأمر الذي دفع أحد زملائه لإطلاق النار وإصابة الشاب الذي توفى لاحقا، غير أن شاهد عيان أكد أن السيارة كانت متوقفة عندما أطلق الشرطي النار فقتل الشاب برصاصة واحدة أصابت عنقه.