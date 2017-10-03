فرنسا.. إيقاف 5 أشخاص بعد العثور على عبوة ناسفة

بعد العثور على عبوة ناسفة بدائية الصنع غرب باريس السبت الماضي، وفي إطار التحقيق بهذا الأمر، أوقفت أجهزة الأمن الفرنسية خمسة أشخاص، يشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية.

مصدر مطلع على سير التحقيق أكد اعتقال هؤلاء المشتبه فيهم، وأضاف أن العبوة الناسفة كانت مكونة من أربع قوارير غاز وجهاز تفجير.

هذا وسبق أن نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدرين قضائيين، أن الشرطة عثرت على قارورتي غاز في بهو مبنى غرب العاصمة، وعلى قارورتين أخريين على الرصيف أمام المبنى، كما تم العثور على هاتف نقال موصول بأسلاك، في ما يبدو أنه “صاعق تفجير”.