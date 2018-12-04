فرنسا.. (السترات الصفراء) ينسحبون من اجتماع مع رئيس الحكومة

وفقاً لوسائل إعلام فرنسية، انسحب متظاهرون من أعضاء حركة (السترات الصفراء) الفرنسية من اجتماع مع رئيس الوزراء إدوارد فيليب اليوم.

حيث نقل المصدر عن متحدث باسم الحركة إعلانه رفض الحوار مع الحكومة “لأسباب أمنية”، وقال بعض أعضاء الحركة إنهم تلقوا تهديدات بالقتل من متظاهرين متطرفين يحذرونهم من الدخول في مفاوضات مع الحكومة.

وبدأت احتجاجات (السترات الصفراء) اعتراضا على الضريبة التي فرضتها السلطات الفرنسية على الوقود منذ منتصف تشرين الثاني لكنها تطورت لتعكس غضباً واسع النطاق على سياسات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وصلت إلى المطالبة برحيله بسبب غلاء المعيشة والضرائب الباهظة.

وقتل ثلاثة أشخاص منذ بدء الاحتجاجات، وتوفيت امرأة في الثمانين من العمر بالمستشفى بعد إصابتها في الوجه بعبوة غاز مسيل للدموع خلال مظاهرات في مرسيليا جنوب فرنسا يوم السبت وأصابت العبوة المرأة أثناء إغلاقها نوافذ شقتها بالطابق الرابع بأحد مباني المدينة، إلى ذلك حكمت محكمة فرنسية اليوم على متظاهرين اثنين من حركة (السترات الصفراء) بالسجن ثلاثة أشهر بعد توقيفهما خلال مظاهرات السبت الماضي بوسط فرنسا.

وقال مصدر فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية: “إن المحكمة حكمت على أحد الموقوفين بالسجن 12 شهرا مع وقف النفاذ لـ 9 أشهر منها فيما حكمت على الثاني بالسجن ستة اشهر مع وقف النفاذ لثلاثة منها وذلك بحجة ارتكاب أعمال عنف” مشيرا إلى أنه تم إيداع محتج ثالث السجن إلى حين محاكمته في السابع من كانون الثاني المقبل.

وكانت السلطات الفرنسية واجهت بالقمع الشديد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مختلف المناطق الفرنسية منذ السابع عشر من الشهر الماضي وشارك فيها عشرات الآلاف فيما أضحت تلك الاحتجاجات معضلة بالنسبة لـ ماكرون الذي أطلق كثيرا من الوعود والمبادرات منذ توليه الرئاسة في أيار عام 2017 لكنه لم يحقق منها شيئا.