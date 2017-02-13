فرنسا.. الشرطة توقف 37 شخصاً لاحتجاجهم على ضرب شاب افريقي

أوقفت الشرطة الفرنسية عشرات الاشخاص خلال الاحتجاجات المستمرة منذ اسبوع في ضواحي باريس والتي نظمت بعد الاعتداء الذي تعرض له احد الشبان من اصول افريقية على يد شرطيين اثناء اعتقاله في الثاني من الشهر الجاري.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت عن مصدر في الشرطة قوله: ان يوم الامس وحده شهد توقيف 37 شخصا اثر الاعتداء الذي تعرض له الشاب والذي ما يزال في المستشفى.