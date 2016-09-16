سلمت مجموعة /دي سي ان اس/ الفرنسية اليوم في سان نازير غرب فرنسا ثاني السفينتين الحربيتين من طراز ميسترال اللتين تم بيعهما إلى مصر في تشرين الاول 2015.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العلم المصري رفع على متن السفينة التي تم بناؤها في حوض /اس تي اكس/ البحري في فرنسا.

وتغادر السفينة ميناء سان نازير آخر الشهر الحالي وعلى متنها 180 بحارا متجهة إلى ميناء تمركزها في الاسكندرية حيث تصل في الأول من تشرين الأول وفقا لقائد القوات البحرية المصرية الفريق بحري أسامة ربيع.

وكانت سفينة ميسترال الأولى غادرت ميناء سان نازير في 12 حزيران بعد عشرة أيام على تسليمها علما أن مصر اشترت السفينتين مقابل 950 مليون يورو.