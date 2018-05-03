فرنسا.. عمال السكك الحديدية يتظاهرون احتجاجا على سياسات ماكرون

تظاهر المئات من عمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية في باريس مجددا احتجاجا على سياسات وخطط الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاقتصادية والاجتماعية.

ونقلت فرانس برس عن عضو نقابة الاتحاد العام للعمل فريديريك بافي قوله: “نحن هنا لابقاء الضغوط على الحكومة.. إن رئيس الوزراء الوحيد القادر على اتخاذ القرارات وإذا كان مصمما فنحن كذلك مصممون على مواقفنا”.

ومن المتوقع أن يلتقي وفد من الشركة رئيس الوزراء ادوار فيليب بعد أربعة أيام.

ونظمت مظاهرات أخرى في فرنسا ففي ميتز شرق البلاد تجمع نحو خمسين شخصا رافعين لافتات تندد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية لماكرون.

وشهدت حركة القطارات ورحلات شركة الخطوط الجوية الفرنسية اضطرابات حيث يطالب موظفوها بزيادة نسبتها 6 بالمئة على رواتبهم مشيرة إلى أنها ستنظم اضرابا جديدا في الـ 7 والـ 8 من أيار على أن يضرب عمال السكك الحديدية في الـ 8 والـ 9 منه.

وكان استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه اليوم كشف أن أكثر من نصف الفرنسيين غير راضين عن السياسات الاقتصادية لماكرون.