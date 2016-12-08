فرنسا.. لوبان تطالب بحرمان الأطفال الأجانب من التعليم المجاني

اقترحت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان، حرمان الأطفال الأجانب من مجانية التعليم في فرنسا، في إطار مقترحات مشددة للحد من الإنفاق العام.

وقالت لوبان، في تصريحات صحفية: ” إن الحرمان من مجانية التعليم لن يشمل إلا الأطفال الأجانب ممن هم في وضعية غير قانونية في بلادها”.

وأضافت رئيسة حزب الجبهة الوطنية أنها تنوي أيضا إجبار الأبوين الأجنبيين، اللذين يتمتعان بوضع قانوني لكنهما عاطلين عن العمل، على المساهمة في الرسوم الدراسية لأطفالهم.

وأضافت: “ليس لدي شيء ضد الأجانب، لكن أقول لهم إذا أتيتم إلى بلدنا، لا تتوقعوا أن نتكفل بكم وأن نوفر لكم العلاج وأن يتعلم أطفالكم مجانا، لقد انتهى ذلك الآن، انتهت العطلة!.. لن يكون هناك بعد الآن تسجيل في المدارس للأطفال المخالفين للقانون، وستكون هناك مساهمة للأجانب في النظام التعليمي”، لافتة إلى أنه في كثير من دول العالم يتم طلب مساهمة الأجانب في تعليم أبنائهم.

جدير بالذكر أنه يحق لجميع الأطفال في فرنسا الحصول على تعليم مجاني، بغض النظر عن الوضع القانوني لذويهم، كما يمكن للأجانب الذين لا يحملون وثائق أيضا الاستفادة من رعاية مجانية بعد ثلاثة أشهر من إقامتهم.