فرنسوا فيون يفوز بفرق كبير في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي

فاز رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون بفرق كبير في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي التي تسبق الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل.

وأظهرت نتائج جزئية للدورة الثانية لهذه الانتخابات نشرت مساء اليوم تفوقا كبيرا ل”فيون” صاحب المشروع الاقتصادي الليبرالي بنسبة 69.5 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية مقابل 30.5 بالمئة لمنافسه آلان جوبيه.

بدوره اعترف جوبيه بهزيمته في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي مؤكدا دعمه للمرشح فيون.

يذكر أن فيون يتبنى مواقف مناقضة للرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند ولسلفه اليميني نيكولا ساركوزي بتأكيده ارتكاب فرنسا أخطاء بسياساتها إزاء سورية حيث دعا في تصريحات له العام الماضي إالى دعم القوات القادرة على هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي على الأرض ومن بينها الجيش العربي السوري وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية.

وكان فيون حقق فوزا مفاجئا في الدورة الاولى للانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي والتي تنافس فيها مع كل من رئيس الوزراء الاسبق آلان جوبيه والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي مني بهزيمة لم تؤهله للاستمرار بالمنافسة ما اضطره لإعلان اعتزال الحياة السياسية إثر هذه النتائج.