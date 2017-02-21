فرولكين: التعاون بين موسكو وبغداد في المجال العسكري يتطور بفاعلية

أكد نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني ألكسي فرولكين أن التعاون العسكري التقني بين روسيا والعراق يتطور بشكل فعال.

خلال معرض الدفاع الدولي “أيدكس 2017” في أبو ظبي صرح فرولكين أن روسيا تقدم مساعدة ملموسة للجمهورية العراقية في حربها ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، وأن الجانبين مستعدان لبحث إمكانية توريد أسلحة روسية لجميع فروع القوات المسلحة العراقية، لافتا إلى أن الطلب العراقي بهذا الشأن قيد النظر.

الجدير ذكره أن مؤسسة روس أوبورون أكسبورت الحكومية الروسية الخاصة بتصدير الأسلحة وقعت عقدا لتوريد عدد من مروحيات مي 35 أم ومي 28 أن إي “الصياد الليلي” الهجومية إلى العراق.

هذا وتسلم العراق الدفعة الأولى من مروحيات مي 35 أم في عام 2013، كما تسلم الدفعة الأولى من مي 28 في شهر آب عام 2014، حيث أكدت وزارة الدفاع العراقية أنه يتم استخدامها بنجاح في العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.