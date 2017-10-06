فريق الجيش أولاً في بطولة السباحة المفتوحة للجمهورية بطرطوس

أقام الاتحاد الرياضي العام بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية حقق السباح عمر عباس من نادي الجيش المرتبة الأولى للرجال في بطولة السباحة المفتوحة للجمهورية لمسافة 3 كيلومترات بزمن قدره 41 دقيقة بين أرواد ومدينة طرطوس التي وجاءت السباحة مايا غضة من نادي الجيش بالمرتبة الأولى للسيدات في البطولة التي شارك فيها 44 سباحا وسباحة من مختلف المحافظات السورية

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية للسباحة الكابتن فراس معلا إلى أن الفعالية تأتي ضمن نشاطات الاتحاد العام ومحافظة طرطوس وهي رسالة للعالم بأننا مستمرون في صناعة النصر والفرح.

وبين نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام الدكتور مالك خياطة أن الفعالية الرياضية هي استكمال لفرح النصر بتشرين وما مشاركة اللاعبين من كل المحافظات إلا تأكيد على النصر بكل المجالات.