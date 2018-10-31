فريق “الرحالة السوري للمحبة والسلام” يكرم عدداً من أسر الشهداء

كرم فريق “الرحالة السوري للمحبة والسلام” اليوم عدداً من أسر الشهداء تقديراً لتضحيات أبنائهم في سبيل الوطن .

وتضمن الحفل الذي أقامه الفريق وسط مدينة الحسكة عرضاً فنياً لأطفال طلائع البعث وفقرات رياضية إضافة إلى رسومات وكتابة عبارات تعبر عن السلام و المحبة وتوزيع ورود السلام على المشاركين في الحفل.

وذكر قائد الفريق في سورية ولبنان أنور علي محمد في تصريح له أن الفريق جاء إلى محافظة الحسكة ليتكرم بأهالي وأبناء الشهداء وليس لتكريمهم، فكل ما يتم تقديمه قليل أمام تضحياتهم، مشيراُ إلى أن الفقرات الفنية والرياضية والرسومات التي يقدمها الفريق تأتي في إطار تعزيز ثقافة المحبة والتسامح وزرع قيم السلام وتحدي الإرهاب ومد جسور التواصل بين المناطق والقرى والمدن والمحافظات التي حاول الإرهاب فصلها عن بعضها.

وأضاف محمد: إن الأنشطة تأتي ضمن سلسلة نفذها فريق الرحالة السوري حيث انطلق النشاط الأول للفريق بمسير من محافظة السويداء إلى دمشق ومن الجنوب السوري إلى الجنوب اللبناني وفاء لشهداء الجيش العربي السوري وشهداء المقاومة اللبنانية وتأكيداُ على وحدة المصير والهدف.

من جانبهم أعرب ذوو الشهداء عن شعورهم بالفخر والاعتزاز في كل مناسبة يكرم بها الشهداء لأن الشهيد أتم واجبه أمام الله والوطن وبفضل تضحياتهم تكتب سورية الأسطر الأخيرة من النصر على الإرهاب ودحر كل القوى الرجعية المتآمرة مع الصهاينة مبدين استعدادهم لتقديم الغالي والنفيس لصون الكرامة والأرض.

حضر الحفل عدد من مديري الدوائر الرسمية وحشد من الأهالي.