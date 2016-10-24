فريق حكومي في داريا لإعادة تأهيلها وتشبيكها تنظيميا مع دمشق

فى اطار التوجهات الحكومية للبدء باطلاق عملية اعادة تأهيل البنى التحتية والمنشات العامة والشبكات فى مدينة داريا قام وزراء الاشغال العامة والاسكان والصحة والادارة المحلية والبيئة ومحافظا دمشق وريفهابجولة تفقدية الى المدينة.كما عقد الوزراء والمحافظان اجتماعا فى مبنى المركز الثقافى بداريا مع مديرى المؤسسات الخدمية بالمحافظتين تم خلاله دراسة المخطط التنظيمى الجديد لوصل ريف دمشق بالمدينة وربطهما وظيفيا واستثماريا وتسهيل عملية الانتقال بينهما والاتفاق على تشكيل فريق عمل واحد من المحافظتين لإعداد الدراسة للدخول حيز التنفيذ. وبين وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ان الهدف من الاجتماع بحث اليات اعادة تأهيل مدينة داريا وتكليف المؤسسات الخدمية المعنية بإعداد الجداول وتقييم الاضرار التى لحقت بالبنى التحتية والمرافق الصحية والتربوية والخدمات العامة والطرقات وشبكات الكهرباء والمياه مشيرا الى انه تم تخصيص المبالغ اللازمة للبدء بالعمل خلالاجتماع لجنة اعادة الإعمار،وأشار مخلوف الى أنه تم تقسيم المدينة الى قطاعات سيتم العمل فيها بشكلمتتال ومتواصل وذلك بالتعاون مع الشركات الانشائية العامة لإعادة تأهيلالبنى التحتية بالمدينة على الشكل اللائق.

من جانبه اوضح وزير الصحة الدكتور نزار يازجى انه سيتم وضع الدراسات اللازمة للاحتياجات الطبية بالمدينة ورصد الموازنة اللازمة لذلك بعد تقييم الاضرار التى لحقت بالمرافق الصحية فيها نتيجة جرائم التنظيمات الإرهابية.

من جانبه بين وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس ان الوزارة ستتعاون مع جميع الجهات المعنية فى أعمال تأهيل المدينة وتشارك بوضع المخططات التنظيمية لمدينة دمشق وريفها بما يسهم فى خلق محيط حيوى لمدينة دمشق0

وأوضح محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أنه تم عرض الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل وتنظيم مدينة داريا حسب المرسوم /66/ الذى صدر لتنظيم منطقة خلف الرازى بالمزة مبينا أن الاليات اليوم بدأت عملها وسيتم ادخال شركات القطاع العام لتأهيل مناطق ضمن المخطط التنظيمى على مراحل وفق خطط اعادة الاعمار التى رصدتها الحكومة من خلال لجنة اعادة االإعمار0

ولفت محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان الى اهمية التنسيق بين محافظتى دمشق وريفها فيما يتعلق بالمناطق التنظيمية بحيث يكون لهما تصميم عمراني وإدارة تنفيذ واحدة عبر فريق مشترك يعمل على ذلك اضافة الى التشبيك بينا لمحافظتين على مستوى اعداد المصورات التنظيمية.

وكان مجلس الوزراء قرر فى جلسة سابقة له فى اب الماضى تشكيل لجنة لمتابعة اعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية فى مدينة داريا تمهيدا لعودة المؤسسات الحكومية والاهالى إليها