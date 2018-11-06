فريق طبي سوري ينفذ حملة تلقيح واسعة لأطفال مخيم الركبان

أجرى فريق طبي حملة تلقيح للأطفال في مخيم الركبان الواقع قرب الحدود السورية الأردنية في منطقة التنف حيث تنتشر قوات احتلال أمريكية تعيق وصول المساعدات وتمنع المهجرين من المغادرة.

وذكرت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في بيان لها أن فريقا طبيا مؤلفا من21 متخصصا يجري حملة تلقيح واسعة ضمن مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية منذ يومين لتحصين الأطفال من الحصبة وشلل الأطفال والتهاب الكبد والسل.

وبالتعاون وتسهيل من الحكومة السورية قامت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة السبت الماضي بتسيير قافلة إنسانية إلى المهجرين السوريين المقيمين في مخيم الركبان مؤلفة من 78 شاحنة محملة بمواد إغاثية تضمنت 10475 سلة غذائية ومثلها أكياس طحين و18 ألف سلة ألبسة أطفال و10075سلة من مواد النظافة الشخصية ومثلها شوادر و1200 سلة لحديثي الولادة إضافة إلى أدوية ومواد طبية ومتممات غذائية للأطفال والنساء وذلك برفقة 107 من متطوعيها وفريق مختص لتقديم اللقاحات للأطفال.

وتعمل الحكومة السورية على تقديم التسهيلات اللازمة لإيصال المساعدات إلى المحتاجين والمتضررين من الحرب الإرهابية على سورية في مختلف المناطق بلا استثناء.