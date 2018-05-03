فريق مركزي تربوي داعم لرفع سوية أداء المعلمين

دمشق– البعث

تعكف وزارة التربية على إعداد فريق مركزي يدعم العملية التربوية من خلال نشر الوعي بمقتضيات الصحة النفسية والاجتماعية لتكون رافداً تربوياً في رفع سوية أداء المعلمين في الظروف الصعبة والأزمات التي تعرض لها الطلبة. حيث تركزت محاور الدورة الوطنية التدريبية حول دليل المعلم في مجال الدعم النفسي الاجتماعي والتعلم في ظروف الأزمات حول تعريفات ومبادئ ومبررات ومقومات عامة بالدعم النفسي الاجتماعي، ومقومات الدعم النفسي الاجتماعي في العملية التربوية ومخاطر الكوارث والحروب وآثارها على التعليم والتعلم، وأهمية التعرف إلى المشاعر لاستثمارها في العملية التعليمية، إلى جانب مهارات الإصغاء والتواصل وصولاً إلى تقدير الذات، والتعرف إلى بعض المشكلات السلوكية والنفسية، وكيفية العمل على وضع استراتيجيات لحلها. ويشارك في الدورة التي افتتحت في وزارة التربية بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية بيروت كل من الموجهين: الاختصاصيين للإرشاد (النفسي– الاجتماعي)، والتربويين والاختصاصيين والمعلمين المتميزين في مرحلة التعليم الأساسي من محافظات /دمشق، ريف دمشق، القنيطرة، درعا، السويداء، دير الزور، الحسكة/، علماً أن الدورة نفسها تقام في حمص خلال يومي السابع والثامن من الشهر الجاري.