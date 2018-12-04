فريق يو بي.. مبادرات تطوعية لتفعيل دور الشباب في خدمة المجتمع المحلي

للعام الثالث على التوالي يتابع فريق يو بي الشبابي أعماله ومبادراته الخلاقة بهدف دعم الشباب وتطوير أفكارهم وتفعيل دورهم في بناء المجتمع حيث تتنوع اختصاصات الكادر الشبابي العامل في الفريق والمؤلف من 30 متطوعا ومتطوعة لتلبي مختلف أغراض وغايات المهام التي يضطلع بها في المجال التعليمي والاجتماعي.

أحد مؤسسي الفريق روفيال حسن قال إن المتطوعين الشباب نفذوا حملات توعوية وفعاليات إنسانية وثقافية بدأت عبر مبادرة بعنوان “اقتباس” التي هدفت لتشجيع الشباب على القراءة وتعزيز هذا الفعل الثقافي في المجتمع لتليها مبادرة لأجلك التي أقيمت في متحف اللاذقية الوطني بمناسبة يوم المرأة العالمي بهدف التوعية بحقوق المرأة.

المبادرة الثالثة كانت ابتسم لأجل السلام وأقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسلام حيث قام الفريق بتنظيم مسير شبابي جال شوارع اللاذقية وتم خلاله رفع لافتات مكتوب عليها كلمة سلام بمختلف لغات العالم .

ويواصل الفريق حاليا مبادرة “الدفا عفا” التي دخلت عامها الثالث بهدف توزيع أكبر قدر من الملابس على الشرائح الأكثر حاجة وذلك من خلال التشبيك مع عدد من الفعاليات الأهلية، مبينا أن الحملة حققت رواجا وانتشارا كبيرين حيث شارك فيها متطوعون من مختلف المحافظات.