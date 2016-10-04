فضائح آل سعود .. بنت الملك سلمان تأمر بقتل مصمم فرنسي!

أمرت المسماة “حصة” وهي ابنة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حارسها الشخصي في فرنسا بقتل مصمم ديكور جاء لتصميم أعمال الطلاء في شقتها الخاصة في باريس، بعد أن قام بتصوير الشقة لتحديد أماكن وضع الأثاث بها، لكن “حفصة”

اتهمته بأنه يحاول تصوير الشقة لبيع الصور إلى إحدى الوكالات الصحفية، وقبلها وأرغمته على تقبيل قدميها بعد أن ربط يديه ورجليه.

هذا واستغلت ابنة الملك سلمان الحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها ضد النيابة العامة في باريس، وفرت هاربة، لكن الحارس الشخصي، الذي لم يكشف عن اسمه، اعتقل في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي.

وتعود بداية الجريمة، عندما هاجم حارس الأميرة حصة الشخصي مصمم ديكور يبلغ من العمر 53 عاما داخل شقة فخمة في 26 أيلول الماضي، بعد أن أرغمه على تقبيل قدمي الأميرة.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، تم وضع الحارس الشخصي للأميرة “حصة” قيد التحقيق الجنائي الرسمي في مجموعة من التهم بما في ذلك استخدام العنف بسلاح ناري والخطف.