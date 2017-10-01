فضل الله: الجيش السوري وحلفاؤه يتقدمون في تحقيق النصر

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الجيش العربي السوري وحلفاءه يتقدمون خطوة تلو اخرى من أجل تحقيق النصر على المشروع الأمريكي الإسرائيلي الإقليمي الارهابي والقضاء على تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الارهابيين بكل فروعهما.

وقال فضل الله خلال كلمة له اليوم في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان: إن “الجيش السوري وكل الحلفاء معه يحققون الانتصار تلو الانتصار للقضاء نهائيا على الارهاب ولتبقى راية المقاومة مرفوعة” مؤكدا أن المقاومة ستبقى جاهزة لهزيمة العدو الارهابي والعدو الاسرائيلي مرة أخرى إذا ما فكر بالاعتداء على لبنان ومقاومته .

وأضاف: “سنبقى في مواجهة الارهابيين التكفيريين مهما بلغت التضحيات وذلك من أجل أن نحمي بلدنا ومقاومتنا ومقدساتنا وفلسطين والقدس من هؤلاء الإرهابيين التكفيريين الذين يشكلون خطرا وتهديدا لكل هذه الأمة”.

وشدد على أن لبنان محمي في مواجهة العدو الإسرائيلي بمعادلة المقاومة والشعب والجيش التي أثبتت نجاحها وأنها مظلة الحماية في مواجهة هذا العدو.