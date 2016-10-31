فعاليات أهلية وتربوية وحزبية بحماة: وضع آليات للحد من التسرب المدرسي

دعت الفعاليات الاجتماعية والأهلية والتربوية والحزبية بحماة إلى وضع آليات للحد من التسرب المدرسي والعودة إلى المدارس وتعزيز التعاون بين إدارات المدارس والأسر وتفعيل مجالس أولياء الأمور للحد من هذه الظاهرة.

وأكدت الفعاليات خلال اجتماع عقد بمقر شعبة ريف حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي، ضرورة القيام بأعمال صيانة شاملة لعدد من المدارس التي تحتاج إلى أعمال صيانة، والموافقة على إجراء مسابقة لتعيين مدرسين ومدرسين مساعدين في مختلف الاختصاصات، وإعادة النظر بأجور الساعات المحددة للمكلفين من خارج الملاك من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة، وتنفيذ جولات كشف صحي على عدد من مدارس التعليم الأساسي بريف حماة، والاسراع في توزيع الحقائب المدرسية على التلاميذ.

كما تناولت المداخلات موضوعات تتعلق بالشأن الزراعي وزيادة كميات مادة المازوت المخصصة للقطاع الزراعي وإعادة تفعيل العمل الزراعي.

وأكدت عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الفرعي جمانة السراج، على متابعة الموضوعات المطروحة خاصة المتعلق منها بالمسألة التعليمية والتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة لمعالجتها.