فعاليات أهلية وحزبية تكرم عدد من جرحى الجيش في بلدة خطاب بريف حماة

تقديرا لتضحياتهم في التصدي للإرهاب والحفاظ على سيادة ووحدة سورية كرمت فعاليات حزبية وشعبية واجتماعية بحماة عددا من جرحى الجيش والقوات المسلحة في بلدة خطاب بريف حماة.

وعبر الجرحى المكرمون عن شكرهم لهذه المبادرة لدعمهم وبلسمة جراحهم متمنين أن يعم الأمن والاستقرار ربوع الوطن، لافتين الى ضرورة تأمين المستلزمات الطبية وتسهيل إجراء العمليات الجراحية لهم ودعم أسرهم وتأمين فرص عمل لذويهم.

وأكد أمين شعبة ريف حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي حكمة إبراهيم أن التكريم يأتي عربون وفاء ومحبة وتقديرا لما قدموه دفاعا عن الوطن لتضحياتهم في سبيله والحفاظ عليه، لافتا إلى أن قيادة الشعبة تتابع أمور جرحى الجيش والقوات المسلحة إضافة لتنظيم قوائم بالجرحى ممن لديهم إعاقات دائمة بالتعاون مع المشافي العامة ومديرية الصحة والجهات التابعة لها بالمحافظة لتأمين مستلزمات العلاج الضرورية من أدوية وتجهيزات طبية ومتابعة حالة الجريح في منزله من قبل فريق طبي مختص عبر برنامج زمني محدد.