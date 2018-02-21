فعاليات الحسكة تدعو لزيادة الدعم للمحافظة والبدء بالتوزيع النهائي لأراضي أملاك الدولة على الفلاحين

طالبت الفعاليات الأهلية والاجتماعية والدينية في محافظة الحسكة بزيادة الدعم المقدم للمحافظة بغية النهوض بالقطاعات الحيوية والإستراتيجية ولا سيما الزراعة والتعليم والصحة.

وخلال لقاء جماهيري أقيم في مقر فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة اليوم دعا الحضور إلى التركيز على الواقع الخدمي وتحسين الوضع المعيشي للمواطن بما يعزز صموده ويرسخ عوامل الاستقرار الاجتماعي، مشددين على أهمية البدء بالتوزيع النهائي لأراضي أملاك الدولة على الفلاحين وحل مشكلة الديون الزراعية بشكل جذري وإعفاء الفلاحين من غرامات التأخير التي تراكمت خلال السنوات السابقة والعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ولا سيما المتعلقة بالمحاصيل الاستراتيجية وإعادة العمل بالمجلس الزراعي الأعلى.

وعلى صعيد التعليم طالب الحضور بتحسين واقع العملية التعليمية والتربوية وإحداث جامعة في محافظة الحسكة ولا سيما أن كليات الحسكة تستوعب حاليا نحو 35 ألف طالب وطالبة.

وأكد المشاركون في اللقاء أهمية تحسين الواقع الصحي وزيادة الدعم الحكومي لقطاع الصحة والعمل على حل مشكلة الدواء وإيصاله إلى المحافظة ومنع احتكاره والإسراع بإدخال مركز الأورام بمدينة القامشلي في الخدمة وإحداث مركز للقثطرة القلبية في مسشفى القامشلي الوطني وزيادة الدعم المقدم للمراكز الطبية المحدثة وسط المدينة كونها تقدم خدمات كبيرة للمواطنين بعد خروج المشفى الوطني من الخدمة.

وبين عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع ياسر الشوفي أن أبناء محافظة الحسكة كانوا نموذجا للصمود وتاريخهم حافل بالمواقف البطولية بالوقوف خلف الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب، مؤكدا أن كل ما تم طرحه مطالب محقة وتعكس حسا عاليا بالمسؤولية الوطنية.

من جانبه أشار أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي سليمان الناصر أن كل المطالب التي تم طرحها ستتم متابعتها وإيجاد حلول لكل القضايا التي تعيق العمل وتؤخر النهوض في بعض القطاعات ولا سيما الاستراتيجية منها، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث مركز للقثطرة القلبية في الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني للتخفيف من معاناة المرضى، وفيما يتعلق بإحداث جامعة في المحافظة فإن الموضوع يدرس في مجلس التعليم العالي.

بدوره بين محافظ الحسكة جايز الموسى أن المحافظة قدمت أقصى ما يمكن من أجل الاستمرار بعمل بعض القطاعات ولا سيما العملية التعليمية وتمت متابعة المدارس لاستيعاب التلاميذ جميعا والعملية تسير بشكل جيد في ظل المتابعة اليومية، لافتا إلى أن هناك متابعة ميدانية يومية على كل القطاعات.

حضر اللقاء قائد شرطة محافظة الحسكة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.