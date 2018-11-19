فعاليات في القنيطرة وحماة إحياء لذكرى التصحيح

القنيطرة- محمد غالب حسين- حماة- منير الأحمد:

إحياء للذكرى الـ 48 للحركة التصحيحية، وتقديراً لانتصارات الجيش العربي السوري ضد الإرهاب، أقيمت فعاليات وطنية في حماة والقنيطرة، بمشاركة فعاليات سياسية واقتصادية وثقافية ودينية وأهلية.

فقد أقام فرع حماة للحزب مهرجاناً خطابياً في صالة فرع الحزب، بحضور الرفاق أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب، والمحافظ محمد الحزوري، وأعضاء قيادة فرع حماة للحزب، وأشار المشاركون في المهرجان إلى رمزية ذكرى التصحيح، التي نستمد منها القوة والعزة والإباء والتصميم على النصر، والسير بالاتجاه الصحيح لتحرير كل الأراضي العربية المحتلة، لافتين إلى أن أهم أسباب انتصار سورية البناء القوي والمنهجي الراسخ للدولة ومؤسساتها، القائم على مبادئ وفكر الحركة التصحيحية، إضافة إلى صمود الشعب وتضحيات الجيش العربي السوري وحكمة القيادة السورية.

كما أقام فرع القنيطرة للحزب مهرجاناً خطابياً على مدرج كلية التربية الرابعة بالقنيطرة، بحضور الرفيق أمين فرع القنيطرة للحزب خالد أباظة، ومحافظ القنيطرة همام صادق دبيات، وفعاليات رسمية وشعبية، وحشد من أبناء المحافظة، ونوّه المشاركون بنهج التعددية السياسية والاقتصادية الذي أرسته الحركة التصحيحية، والذي أتاح للمجتمع بكل طاقاته وقواه المساهمة في تنمية البلاد، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة أعداء الأمة، ونشر التعليم، وتوفير مستلزماته، بوصفه وسيلة للتقدّم والتنمية، فترسّخت القاعدة الاقتصادية والاجتماعية الصلبة لسورية الحديثة، وأشاروا إلى الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري في تصديهم للإرهاب وداعميه، وصمود أبناء شعبنا في مواجهة الحرب العدوانية على سورية، والمضي نحو تحقيق النصر المؤزر على أعداء الوطن.