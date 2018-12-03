فعالية “بكرا إلنا” وافتتاح معهد الرعاية الاجتماعية في بلدة شين بحمص

أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم فعالية “بكرا إلنا” في بهو دار الثقافة بحمص بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وضمت الفعالية التي شارك فيها عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة التي تعنى بالإعاقة نتاج الأطفال من مختلف القطع الفنية والرسومات والتحف المصنوعة بإعادة تدوير بعض التوالف من الورق والخيطان الملونة.

وقدم عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة من معاهد الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية فقرات فنية ومشاهد تمثيلية.

وفي كلمة لها لفتت ريمه قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى رفع الإعانات لمصابي الشلل بقيمة 40 بالمئة وتأمين منح دراسية لهم، منوهة بوجود 37 معهداً حكومياً يقدم خدماته المجانية لذوي الإعاقة.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص سمر السباعي أشارت إلى أن الكثير من المعوقين وصلوا بإبداعاتهم للعالمية ولابد من مساعدتهم لإبراز قدراتهم وتميزهم في شتى المجالات.

إلى ذلك افتتح اليوم معهد الرعاية الاجتماعية في بلدة شين الذي تم إحداثه عام 2013 وتوقف افتتاحه نتيجة ظروف الأزمة في سورية.

عادل الرضوان مدير المعهد أشار إلى أنه يستقبل حاليا 22 طفلا من مختلف الإعاقات يتوزعون في خمس شعب صفية إضافة لغرفة أنشطة متعددة الاستعمالات ويشرف على تدريبهم سبعة من التربويين والاختصاصيين بالدعم النفسي والتربوي والاجتماعي.