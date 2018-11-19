فعالية للمكفوفين في طرطوس

نظمت “الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية” بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس فعالية خاصة بالمكفوفين شارك فيها 30 كفيفاً من مختلف الشرائح العمرية.

وأوضحت “ايمان نعمان” ومنسقة الفعالية أن الفعالية بمثابة نشاط سنوي تقيمه الجمعية بالتوقيت ذاته الذي يتوسط موعد اليوم العالمي للكفيف وذكرى وفاة موريس برايل مؤسس برنامج برايل تقديرا للاختراع الذي أنجزه لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت ان الفعالية تضمنت مجموعة من النشاطات الذهنية التي تعتمد على السمع حيث تمت مشاركة المكفوفين بتقديم مقطوعات غنائية جماعية إضافة لعدد من الأغاني الافرادية وفقرة تعارف، كما تم توزيع مجموعة من الهدايا على المشاركين.

وأشارت نعمان إلى أن الجمعية تستهدف من خلال نشاطاتها هذه الفئة التي تحتاج للكثير من الرعاية والاهتمام من خلال فريق مدرب وفيها عضو كفيف يقوم بتعليم المكفوفين الكبار كيفية استخدام جهاز الحاسوب و آلة برايل.

ولفتت نعمان إلى أن المشاركين تفاعلوا مع الفقرات الترفيهية التي تسهم أيضاً في تنمية مهاراتهم السمعية والحسية تجاه الأصوات وتساعدهم على التركيز في جو من المرح والمتعة.