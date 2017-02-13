“فكر”عبد الرحمن الكواكبي فى مكتبة الاسد الأربعاء المقبل

تقيم وزارة الثقافة عند الخامسة من مساء الاربعاء المقبل ندوة الاربعاء الثقافية الشهرية الثانية بعنوان /عبد الرحمن الكواكبى .. واسئلة

النهضة/ وذلك فى قاعة المحاضرات بمكتبة الاسد الوطنية بدمشق.

وتتضمن الندوة التى يديرها الدكتور اسماعيل مروة عدة محاور وهى النهضة وتمثلها فى الفكر الكواكبى للدكتور عبد الكريم حسين وأسئلة

التنوير فى فكر الكواكبى للدكتور نضال الصالح وحياة الكواكبى لفاضل الكواكبى.

يشار الى ان عبد الرحمن الكواكبى من مواليد مدينة حلب 1855 ويعد أحد رواد النهضة العربية ومفكريها فى القرن التاسع عشر وأحد مؤسسى الفكر القومى العربى اشتهر بكتاب /طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد/ الذى يعد من أهم الكتب العربية التى تناقش ظاهرة الاستبداد السياسى كما ألف كتب العظمة لله وصحائف قريش وأم القرى وفقدت له بعض المخطوطات توفى فى القاهرةعام 1902 ودفن عند جبل المقطم ورثاه كبار رجال الفكر والشعر والادب فى سورية ومصر.