فكر مرة أخرى قبل ارتدائك ربطة العنق

تعد ربطة العنق من علامات أناقة الرجل ودليل على جاذبيته, لكن هل نظرنا مرة واحدة إلى جانبها “المظلم”؟

أشارت دراسة نشرها موقع “نيوروراديولوجي”، إلى أن ارتداء ربطة العنق يحد من القدرات العقلية للموظفين، وذلك لأنها تضغط على عروق الرقبة وتمنع تدفق الدم إلى المخ، مما قد يسبب تباطؤ في مهارات التفكير.

وأجريت الدراسة على 30 شابا، يتمتعون بصحة جيدة، تلقى نصفهم تعليمات بارتداء قمصان مريحة ذا أكمام مفتوحة، بينما طلب من النصف الآخر ارتداء ربطة عنق معقدة للغاية، إلى حد أنها تسبب الإزعاج لصاحبها.

وخلص الباحثون أن الشباب الذين وضعوا ربطة العنق، قلت نسبة تدفق الدم إلى أدمغتهم بنسبة 7.5%، وهو ما كان عائقا أمام تفكيرهم بشكل سليم.