فلاحت: طهران سترد على واشنطن عبر الوفاق الوطني

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه أن بلاده سترد في الظروف الراهنة على الولايات المتحدة عبر الوفاق الوطني من خلال بلورة سياسات تحصين البلاد في المجالات الاقتصادية.

وأشار فلاحت بيشه في تصريح له اليوم إلى مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة ضد إيران وقال: “إن المسؤولين الإيرانيين لن يلعبوا في ساحة تطرف ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو” مضيفا نحن نستفاد من الوحدة والإدارة الجيدة والمكافحة الجادة للفساد من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني”.

وأوضح فلاحت بيشه أن ترامب متقلب في مواقفه اذ غير توجهاته في غضون شهر واحد من كوريا الديمقراطية وكذلك غير مواقفه تجاه ألمانيا عدة مرات في غضون 24 ساعة”.