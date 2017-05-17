فلاحو حمص… لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في أوقاتها ورفع غرامات التأخير عن الفلاحين

طالب أعضاء مجلس اتحاد الفلاحين بحمص بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في أوقاتها من ‏محروقات وأسمدة وبذار ورفع فوائد التأخير والغرامات المفروضة على الفلاحين.‏

‏ودعا الأعضاء خلال انعقاد مجلسهم السنوي اليوم إلى ضرورة التركيز على إقامة مشاريع استثمارية تسهم في زيادة ‏ايرادات الاتحاد ومعالجة غلاء أسعار المبيدات والأعلاف وعقد اجتماعات ‏دورية للجمعيات الفلاحية بهدف تعزيز انتمائهم للاتحاد والتعرف على أهم الصعوبات التي ‏تعترض الفلاحين.

ونوه محافظ حمص طلال البرازي بأهمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي ‏والحيواني في تحقيق الامن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف ‏المنتجات الزراعية مؤكدا ضرورة توفير كل ما يحتاجه هذا القطاع والفلاحون من ‏متطلبات “بهدف تعزيز ارتباطهم بأرضهم”.

ودعا البرازي إلى ضرورة وضع برنامج عمل بالتعاون بين كل الجهات المعنية ‏بالفلاحين والقطاع الزراعي لدراسة اهم الصعوبات والعقبات التي تعترض تطوير النشاط ‏الزراعي وتشجيع الفلاحين للعودة إلى أراضيهم والعمل فيها. إضافة إلى معالجة موضوع تأمين ‏المحروقات وتسويق محصول القمح وتأمين آليات مخصصة لهذه الغاية.‏

وأكد أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي تكليفا عزام ميلاد ضرورة ‏البحث عن مشاريع استثمارية ذات طابع زراعي بما يخدم اتحاد الفلاحين ويحقق الفائدة للفلاح ‏الذي يعتبر أحد أهم الداعمين للاقتصاد الوطني من خلال ارتباطه بأرضه ودعم الأسواق ‏بمنتجاته الزراعية.

‏ونوه رئيس اتحاد فلاحي المحافظة يحيى السقا بدور الفلاحين من خلال تأمين المنتج ‏الزراعي بما يحقق الدعم لكل مكونات الاقتصاد. داعيا إلى دعم القطاع الزراعي ‏بمختلف أنواعه من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بالإسعار المرضية للفلاحين.

‏بدورهما أكد أحمد الفرج ومحمد بلول عضوا المكتب التنفيذي في الاتحاد العام ‏للفلاحين أنه ستتم دراسة مختلف القضايا المطروحة والعمل ‏على دعم القطاع الزراعي بما يحقق الفائدة للفلاحين.‏

‏حضر المجلس عدد من المعنيين بالشأن الزراعي في المحافظة. ‏