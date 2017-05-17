طالب أعضاء مجلس اتحاد الفلاحين بحمص بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في أوقاتها من محروقات وأسمدة وبذار ورفع فوائد التأخير والغرامات المفروضة على الفلاحين.
ودعا الأعضاء خلال انعقاد مجلسهم السنوي اليوم إلى ضرورة التركيز على إقامة مشاريع استثمارية تسهم في زيادة ايرادات الاتحاد ومعالجة غلاء أسعار المبيدات والأعلاف وعقد اجتماعات دورية للجمعيات الفلاحية بهدف تعزيز انتمائهم للاتحاد والتعرف على أهم الصعوبات التي تعترض الفلاحين.
ونوه محافظ حمص طلال البرازي بأهمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في تحقيق الامن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات الزراعية مؤكدا ضرورة توفير كل ما يحتاجه هذا القطاع والفلاحون من متطلبات “بهدف تعزيز ارتباطهم بأرضهم”.
ودعا البرازي إلى ضرورة وضع برنامج عمل بالتعاون بين كل الجهات المعنية بالفلاحين والقطاع الزراعي لدراسة اهم الصعوبات والعقبات التي تعترض تطوير النشاط الزراعي وتشجيع الفلاحين للعودة إلى أراضيهم والعمل فيها. إضافة إلى معالجة موضوع تأمين المحروقات وتسويق محصول القمح وتأمين آليات مخصصة لهذه الغاية.
وأكد أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي تكليفا عزام ميلاد ضرورة البحث عن مشاريع استثمارية ذات طابع زراعي بما يخدم اتحاد الفلاحين ويحقق الفائدة للفلاح الذي يعتبر أحد أهم الداعمين للاقتصاد الوطني من خلال ارتباطه بأرضه ودعم الأسواق بمنتجاته الزراعية.
ونوه رئيس اتحاد فلاحي المحافظة يحيى السقا بدور الفلاحين من خلال تأمين المنتج الزراعي بما يحقق الدعم لكل مكونات الاقتصاد. داعيا إلى دعم القطاع الزراعي بمختلف أنواعه من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بالإسعار المرضية للفلاحين.
بدورهما أكد أحمد الفرج ومحمد بلول عضوا المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين أنه ستتم دراسة مختلف القضايا المطروحة والعمل على دعم القطاع الزراعي بما يحقق الفائدة للفلاحين.
حضر المجلس عدد من المعنيين بالشأن الزراعي في المحافظة.
فلاحو حمص… لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في أوقاتها ورفع غرامات التأخير عن الفلاحين
طالب أعضاء مجلس اتحاد الفلاحين بحمص بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في أوقاتها من محروقات وأسمدة وبذار ورفع فوائد التأخير والغرامات المفروضة على الفلاحين.